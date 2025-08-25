В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

У правонарушителя не было при себе вещей, кроме нескольких единиц одежды. По его словам, он преследовал цель посетить Украину с целью туризма.

Мужчина никогда раньше не путешествовал вне ЕС и уверял, что не знал о необходимости прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска. Он прибыл поездом в Словакию, на пограничной железнодорожной станции не нашел расписание движения поездов в Украину, поэтому решил идти пешком по путям.

За совершенное нарушителю придется заплатить штраф после чего он будет возвращен в Словакию.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию. Ему грозит лишение свободы.