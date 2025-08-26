13:16  26 серпня
У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді
12:56  26 серпня
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 13:16

У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді

26 серпня 2025, 13:16
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

У соцмережах з'явилося відео, на якому група невідомих у масках затримує експоліцейського Івана Белецького. Інцидент трапився поблизу торгового центру в Ужгороді

Про це повідомляє RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався біля ТЦ "Білочка"в Ужгороді – на вулиці Сечені, 33. На кадрах видно, як кілька людей силою поміщають чоловіка до позашляховика.

Як повідомлялося, очевидиця події, Мирослава Копинець, спробувала зробити фото – їй заламали руки й вибили телефон.

Нагадаємо, в середу, 25 серпня, в центрі Ужгорода невідомі у цивільному затримали колишнього поліцейського Івана Белецького та доправили його до територіального центру комплектування.

У Закарпатському обласному ТЦК повідомили, що Белецького доставили до одного з районних центрів, де медична комісія (ВЛК) визнала його придатним до служби без обмежень. Після цього його призначили до одного з підрозділів для подальшого проходження служби.

У червні Белецький став учасником резонансної історії – він заступився за ветерана з інвалідністю, якого, за свідченнями, побили та принизили представники ТЦК. Саме Белецький передав відеодоказ, що спростував офіційну версію військових і змусив їх публічно вибачитися. Уже наступного дня його звільнили з поліції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ужгород затримання ТЦК поліцейський люди в масках Іван Белецький
В Одесі 40 чоловіків, повернутих із російсько-грузинського кордону, відправили до ТЦК
25 серпня 2025, 16:39
В Рівному чоловік помер від серцевої недостатності після успішної ВЛК: що кажуть в ТЦК
25 серпня 2025, 16:36
Скандал під час рейду ТЦК в одеському ЖК: реакція військкомату
25 серпня 2025, 11:40
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
На Донеччині через обстріл росіян знеструмлено шахти, під землею залишаються 148 гірників
26 серпня 2025, 14:50
Зеленський анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років
26 серпня 2025, 14:38
Бізнес-спільнота звернулася до уряду з пропозиціями щодо змін у Програмі дій 2025–2026
26 серпня 2025, 14:30
У Харкові судили жінку, яка "зливала" позиції ЗСУ
26 серпня 2025, 14:29
ТЦК і викрадення людей: що це за свавілля
26 серпня 2025, 14:14
Який вирок виніс суд 10-класнику за крадіжку під час коляди на Івано-Франківщині
26 серпня 2025, 14:01
Практичні поради для бізнесу: підприємців Харківщини запрошують на семінар
26 серпня 2025, 13:44
У Павлограді затримали 19-річну агентку РФ, яка намагалася підірвати авто ЗСУ
26 серпня 2025, 13:35
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
26 серпня 2025, 12:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »