У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді

У соцмережах з'явилося відео, на якому група невідомих у масках затримує експоліцейського Івана Белецького. Інцидент трапився поблизу торгового центру в Ужгороді

Про це повідомляє RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався біля ТЦ "Білочка"в Ужгороді – на вулиці Сечені, 33. На кадрах видно, як кілька людей силою поміщають чоловіка до позашляховика.

Як повідомлялося, очевидиця події, Мирослава Копинець, спробувала зробити фото – їй заламали руки й вибили телефон.

Нагадаємо, в середу, 25 серпня, в центрі Ужгорода невідомі у цивільному затримали колишнього поліцейського Івана Белецького та доправили його до територіального центру комплектування.

У Закарпатському обласному ТЦК повідомили, що Белецького доставили до одного з районних центрів, де медична комісія (ВЛК) визнала його придатним до служби без обмежень. Після цього його призначили до одного з підрозділів для подальшого проходження служби.

У червні Белецький став учасником резонансної історії – він заступився за ветерана з інвалідністю, якого, за свідченнями, побили та принизили представники ТЦК. Саме Белецький передав відеодоказ, що спростував офіційну версію військових і змусив їх публічно вибачитися. Уже наступного дня його звільнили з поліції.