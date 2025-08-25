11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 18:09

На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну

25 серпня 2025, 18:09
фото: ДПСУ
Прикордонники затримали у залізничному пункті пропуску «Чоп (Страж)» тридцятирічного громадянина Чехії, який незаконно перетнув україно-словацький кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правопорушник не мав при собі речей, окрім декількох одиниць одягу. За його словами, він мав на меті відвідати Україну з метою туризму.

Чоловік ніколи раніше не подорожував поза межами ЄС і запевняв, що не знав про необхідність проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. Він прибув потягом у Словаччину, на прикордонній залізничній станції не знайшов розклад руху потягів в Україну, тож вирішив йти пішки коліями.

За скоєне порушнику доведеться сплатити штраф після чого його буде повернуто у Словаччину.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали чоловіка, який за 15 000 доларів мав переправити клієнта до Словаччини. Йому загрожує позбавлення волі.

25 серпня 2025
