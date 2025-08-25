На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правопорушник не мав при собі речей, окрім декількох одиниць одягу. За його словами, він мав на меті відвідати Україну з метою туризму.

Чоловік ніколи раніше не подорожував поза межами ЄС і запевняв, що не знав про необхідність проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. Він прибув потягом у Словаччину, на прикордонній залізничній станції не знайшов розклад руху потягів в Україну, тож вирішив йти пішки коліями.

За скоєне порушнику доведеться сплатити штраф після чого його буде повернуто у Словаччину.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали чоловіка, який за 15 000 доларів мав переправити клієнта до Словаччини. Йому загрожує позбавлення волі.