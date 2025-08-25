На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
Прикордонники затримали у залізничному пункті пропуску «Чоп (Страж)» тридцятирічного громадянина Чехії, який незаконно перетнув україно-словацький кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Правопорушник не мав при собі речей, окрім декількох одиниць одягу. За його словами, він мав на меті відвідати Україну з метою туризму.
Чоловік ніколи раніше не подорожував поза межами ЄС і запевняв, що не знав про необхідність проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. Він прибув потягом у Словаччину, на прикордонній залізничній станції не знайшов розклад руху потягів в Україну, тож вирішив йти пішки коліями.
За скоєне порушнику доведеться сплатити штраф після чого його буде повернуто у Словаччину.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали чоловіка, який за 15 000 доларів мав переправити клієнта до Словаччини. Йому загрожує позбавлення волі.