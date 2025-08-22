Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях

иллюстративное фото: из открытых источников

Температура воздуха 23 августа в большинстве областей Украины будет невысокой

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, в субботу, 23 августа, днем ожидается +18...+24, местами +16...+19 градусов, на востоке +25...+30 градусов.

На западе и севере без осадков, атмосферное давление повысится, а на юге, востоке и в центре – дожди, грозы.

В Киеве завтра без существенных осадков, температура воздуха в течение дня составит +20...+22 градуса.

Ранее украинский гидрометеорологический центр предупреждал, что 22 августа прогнозируют значительные дожди в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.