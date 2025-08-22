11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 15:11

Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях

22 августа 2025, 15:11
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Температура воздуха 23 августа в большинстве областей Украины будет невысокой

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, в субботу, 23 августа, днем ожидается +18...+24, местами +16...+19 градусов, на востоке +25...+30 градусов.

На западе и севере без осадков, атмосферное давление повысится, а на юге, востоке и в центре – дожди, грозы.

В Киеве завтра без существенных осадков, температура воздуха в течение дня составит +20...+22 градуса.

Ранее украинский гидрометеорологический центр предупреждал, что 22 августа прогнозируют значительные дожди в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

21 августа 2025
07 августа 2025
