На Закарпатті та в Карпатах на високогір'ї випав перший сніг цього сезону

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Сніг зафіксували на горі Драгобрат та Піп Іван, а також у урочищі Заросляк біля Говерли.

Станом на 24 серпня температура повітря на вершині Драгобрату коливалася від 8 до 13 градусів тепла, а на Піп Івані вдень було близько 2 градусів. Синоптики прогнозують, що найближчі дві доби у високогір'ї температура вночі може опускатися до 1 градуса тепла.

Місцеві мешканці та туристи вже помітили перші снігові замети, що вкривають схили та стежки. Сніг створює зимову атмосферу навіть влітку, нагадуючи про швидку зміну сезонів у горах.

Експерти закликають туристів бути обережними: у таких погодних умовах підвищується ризик ожеледиці на стежках і слизьких ділянках доріг, тому під час походів варто враховувати нові погодні умови.

