На границе с Венгрией выросли очереди: пограничники советуют планировать поездки заранее
На украинско-венгерской границе существенно увеличился пассажиротранспортный поток в связи с продолжением туристического сезона
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Наибольшее скопление авто фиксируют в выходные на выезд из Украины в пунктах пропуска "Лужанка", "Вилок" и "Косино". В то же время наименее загруженными остаются "Звонковое" и "Великая Паладь".
Пограничники призывают путешественников заранее планировать маршруты, выбирать будние дни и менее загруженные часы, а также проверять актуальную информацию об очередях на сайте Западного регионального управления ГПСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада рассмотрит законопроект, который позволит ребятам до 22 лет выезжать за границу.
