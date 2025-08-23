Фото: mvs.gov.ua

На украинско-венгерской границе существенно увеличился пассажиротранспортный поток в связи с продолжением туристического сезона

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Наибольшее скопление авто фиксируют в выходные на выезд из Украины в пунктах пропуска "Лужанка", "Вилок" и "Косино". В то же время наименее загруженными остаются "Звонковое" и "Великая Паладь".

Пограничники призывают путешественников заранее планировать маршруты, выбирать будние дни и менее загруженные часы, а также проверять актуальную информацию об очередях на сайте Западного регионального управления ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада рассмотрит законопроект, который позволит ребятам до 22 лет выезжать за границу.