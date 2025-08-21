10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
01:40  21 серпня
Співачка Солоха народила сина
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 09:45

На Закарпатті російська ракета влучила по американській компанії з виготовлення електроніки, – Сибіга

21 серпня 2025, 09:45
Читайте также на русском языке
Фото: Андрій Сибіга
Читайте также
на русском языке

Внаслідок російської атаки по підприємству є серйозні руйнування і багато жертв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

"Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною або військовими. Жодної військової логіки або необхідності, тільки терор проти людей, бізнесу і нормального життя в нашій країні", – йдеться у повідомленні.

Міністр зауважив, що це не перша атака Росії по американському підприємству в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку 2025 року та інших.

Як повідомлялось раніше, йдеться про ТОВ "Флекстронікс" – дочірнє підприємство міжнародної корпорації Flex Ltd., яке працює в Україні з 2002 року. Підприємство є одним із найбільших роботодавців у Мукачеві, на ньому працює понад 3500 працівників.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей. Вибухи чули на Хмельниччині, у Запоріжжі, Луцьку, Львові та Рівному.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття війна обстріли ракетний удар підприємство
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Дніпрі чоловік на мосту раптово впав на проїжджу частину, після чого його переїхали кілька автомобілів
21 серпня 2025, 11:43
Безугла залишиться в Раді – "Слуга народу" не підтримала її відсторонення
21 серпня 2025, 11:25
Зеленський: "Щоб закінчити з темою виборів, я був би задоволений, якби вони вже відбулися"
21 серпня 2025, 11:14
На Полтавщині внаслідок ДТП автівка перекинулася на дах: є постраждалі
21 серпня 2025, 11:10
Масове виробництво української ракети "Фламінго" стартує вже цієї зими – що відомо
21 серпня 2025, 10:55
Має бізнес в окупованому Криму: після звільнення Олени Думи на посаду голови АРМА призначили Ярославу Максименко
21 серпня 2025, 10:40
Підтримка міжнародних партнерів: Харківщина отримає $14 млн на гуманітарні проєкти
21 серпня 2025, 10:31
Удар "Калібрами" по американському підприємству на Закарпатті: зʼявились фото наслідків
21 серпня 2025, 10:23
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
21 серпня 2025, 10:03
У Києві крадії зі стажем винесли з квартири понад $8 тисяч: їм загрожує до 8 років
21 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »