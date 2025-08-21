Фото: Андрій Сибіга

Внаслідок російської атаки по підприємству є серйозні руйнування і багато жертв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

"Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною або військовими. Жодної військової логіки або необхідності, тільки терор проти людей, бізнесу і нормального життя в нашій країні", – йдеться у повідомленні.

Міністр зауважив, що це не перша атака Росії по американському підприємству в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку 2025 року та інших.

Як повідомлялось раніше, йдеться про ТОВ "Флекстронікс" – дочірнє підприємство міжнародної корпорації Flex Ltd., яке працює в Україні з 2002 року. Підприємство є одним із найбільших роботодавців у Мукачеві, на ньому працює понад 3500 працівників.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей. Вибухи чули на Хмельниччині, у Запоріжжі, Луцьку, Львові та Рівному.