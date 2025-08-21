Россия нанесла ракетный удар по Мукачеву: более десятка пострадавших

Фото: Андрей Сибига

В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Мукачево на Закарпатье

Об этом сообщил Мукачевский городской совет, передает RegioNews.

На месте работают спасательные службы. Жителей призывают сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности.

В результате обстрела в больницу Святого Мартына обратились 12 пострадавших: 10 человек доставили кареты "скорой", 2 – прибыли самостоятельно.

Пятеро из них остаются на стационарном лечении, один пациент переведен в областную больницу. Состояние всех пострадавших стабильное, им оказана своевременная медицинская помощь.

Что известно о предприятии, которое атаковали оккупанты

ООО "Флекстроникс" в Мукачево – дочернее предприятие международной корпорации Flex Ltd., работающее в Украине с 2002 года. Завод специализируется на контрактном производстве электроники и комплектующих для бытовой техники, медицинского оборудования, телекоммуникационной продукции и других товаров.

Предприятие является одним из крупнейших работодателей в Мукачево — на нем работают более 3500 сотрудников. "Флекстроникс" также является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе и вносит значительный вклад в развитие местной экономики.

очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные дроны "Шахед", аэробалистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр". Основным направлением удара этой ночью стали западные регионы. Взрывы были слышны во Львове, Луцке, Ровно, а также в Закарпатье.