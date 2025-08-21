Росія завдала ракетного удару по Мукачеву: понад десяток постраждалих

фото: соцмережі

У ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств у Мукачеві, що на Закарпатті

Про це повідомила Мукачівська міська рада, передає RegioNews.

На місці працюють рятувальні служби. Мешканців закликають зберігати спокій та не поширювати фото і відео з місця події задля безпеки.

Унаслідок обстрілу до лікарні Святого Мартина звернулися 12 постраждалих: 10 людей доправили карети "швидкої", 2 – прибули самостійно.

П'ятеро з них залишаються на стаціонарному лікуванні, один пацієнт переведений до обласної лікарні. Стан усіх потерпілих стабільний, їм надано своєчасну медичну допомогу.

Що відомо про підприємство, яке атакували окупанти

ТОВ "Флекстронікс" у Мукачеві – дочірнє підприємство міжнародної корпорації Flex Ltd., яке працює в Україні з 2002 року. Завод спеціалізується на контрактному виробництві електроніки та комплектуючих для побутової техніки, медичного обладнання, телекомунікаційної продукції та інших товарів.

Підприємство є одним із найбільших роботодавців у Мукачеві, на ньому працює понад 3500 працівників. "Флекстронікс" також є значним платником податків у регіоні та робить суттєвий внесок у розвиток місцевої економіки.

Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр". Основним напрямком удару цієї ночі стали західні регіони. Вибухи було чутно у Львові, Луцьку, Рівному, а також на Закарпатті.