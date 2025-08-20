Фото: полиция

На Мукачевщине по подозрению в изнасиловании малолетней девушки полицейские задержали 21-летнего парня

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В полицию 18 августа обратилась жительница поселка Воловец и заявила о беременности ее 13-летней дочери.

Полицейские приступили к расследованию и выяснили, что девочку изнасиловали. Инцидент произошел в июне этого года в одном из поселений Воловца.

Правоохранители установили, что преступление совершил 21-летний местный житель. Злоумышленника разыскали – он в содеянном признался. Ему объявили подозрение и заключили под стражу.

За совершенное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни 20-летний парень изнасиловал 17-летнюю девушку. Злоумышленника взяли под стражу.