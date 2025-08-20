На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
На Мукачівщині за підозрою у зґвалтуванні малолітньої дівчини поліцейські затримали 21-річного хлопця
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
До поліції 18 серпня звернулася жителька селища Воловець та заявила про вагітність її 13-річної доньки.
Поліцейські розпочали розслідування та з’ясували, що дівчинку зґвалтували. Інцидент трапився у червні цього року в одному із поселень Воловця.
Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 21-річний місцевий мешканець. Зловмисника розшукали – він у скоєному зізнався. Йому оголосили підозру та взяли під варту.
За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Волині 20-річний молодик зґвалтував 17-річну дівчину. Зловмисника взяли під варту.
