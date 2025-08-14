Фото: pixabay

В Ужгороді колишнього посадовця міськради та оцінювача судитимуть за продаж земель за заниженою вартістю

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, екскерівник департаменту Ужгородської міськради погодив продаж восьми ділянок колишнього заводу на околиці міста за 16,7 млн грн, хоча їх ринкова ціна становила у 5 разів більше – понад 86 млн грн. Оцінювач підготував завідомо занижений звіт, який став підставою для угод.

У результаті громада Ужгорода недоотримала близько 70 млн грн.

Посадовцю інкримінують службову недбалість, оцінювачу – підроблення офіційних документів. Ексчиновника взяли під варту з альтернативою внесення понад 1,2 млн грн застави.

