В Ужгороді земля заводу пішла з молотка за безцінь: судитимуть експосадовця міськради
В Ужгороді колишнього посадовця міськради та оцінювача судитимуть за продаж земель за заниженою вартістю
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, екскерівник департаменту Ужгородської міськради погодив продаж восьми ділянок колишнього заводу на околиці міста за 16,7 млн грн, хоча їх ринкова ціна становила у 5 разів більше – понад 86 млн грн. Оцінювач підготував завідомо занижений звіт, який став підставою для угод.
У результаті громада Ужгорода недоотримала близько 70 млн грн.
Посадовцю інкримінують службову недбалість, оцінювачу – підроблення офіційних документів. Ексчиновника взяли під варту з альтернативою внесення понад 1,2 млн грн застави.
Нагадаємо, на Запоріжжі викрили схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій. Фігуранти – посадовці Мелітопольської РДА та приватні підприємці. Двом учасникам схеми оголосили підозру.