Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Трое мужчин из села Грушово за 5 тысяч долларов предлагали мужчине помощь в бегстве в Румынию вне официальных пунктов пропуска. Злоумышленников задержали вместе с клиентом недалеко от украинско-румынской границы, куда они на мотоциклах привезли очередного клиента и намеревались рекой Тиса переправить его в соседнюю страну.

У задержанных изъяли мотоциклы, а также деньги, которые они получили от клиента. Всем троим объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по корыстным мотивам.

Напомним, ранее на Львовщине пограничники задержали мужчину с "двумя женами". 35-летний мужчина пытался уехать за границу с двумя женщинами. Одна из них оказалась его женой официально, а другая его сожительницей.