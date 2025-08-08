5 тысяч за "путешествие" в Румынию: в Закарпатье разоблачили очередную схему побега мужчин за границу
Правоохранители ликвидировали еще одну схему незаконной переправки мужчин за границу. По подозрению задержали троих жителей села Грушово
Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.
Трое мужчин из села Грушово за 5 тысяч долларов предлагали мужчине помощь в бегстве в Румынию вне официальных пунктов пропуска. Злоумышленников задержали вместе с клиентом недалеко от украинско-румынской границы, куда они на мотоциклах привезли очередного клиента и намеревались рекой Тиса переправить его в соседнюю страну.
У задержанных изъяли мотоциклы, а также деньги, которые они получили от клиента. Всем троим объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по корыстным мотивам.
Напомним, ранее на Львовщине пограничники задержали мужчину с "двумя женами". 35-летний мужчина пытался уехать за границу с двумя женщинами. Одна из них оказалась его женой официально, а другая его сожительницей.