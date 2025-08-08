Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.

На Буковине ночью пограничники с помощью беспилотника обнаружили трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Патрульный оператор беспилотного летательного аппарата заметил группу лиц, двигавшуюся в направлении границы, и передал информацию коллегам.

Для задержания нарушителей на место выехала группа реагирования. Когда мужчины услышали приближение автомобиля, они сошли с дороги и пытались спрятаться в кустах. Однако тепловизионная камера дрона позволила отследить их местонахождение и скорректировать действия наряда. Все трое были оперативно задержаны.

Как выяснилось, мужчины в возрасте от 31 до 38 лет планировали попасть в Молдову, ориентируясь на онлайн-карту. По данным пограничников, они двигались пешком, избегая основных путей.

В настоящее время в отношении задержанных составлены административные материалы. Пограничники отмечают, что подобные попытки незаконного пересечения государственной границы фиксируются регулярно, в том числе благодаря использованию современных технических средств наблюдения.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников таможни в Закарпатье оказались под следствием по подозрению в причастности к незаконной переправке мужчины за границу. По данным следствия, речь идет о военнообязанном, который якобы согласился на финансовую "благодарность" за такую услугу.