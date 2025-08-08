06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
02:20  08 августа
В Запорожье рассказали о последствиях пожара в заповеднике "Хортица"
08 августа 2025, 10:40

На Буковине пограничники с помощью дрона остановили побег трех мужчин в Молдову

08 августа 2025, 10:40
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Инцидент произошел на участке ответственности отдела "Сокиряны"

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.

На Буковине ночью пограничники с помощью беспилотника обнаружили трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Патрульный оператор беспилотного летательного аппарата заметил группу лиц, двигавшуюся в направлении границы, и передал информацию коллегам.

Для задержания нарушителей на место выехала группа реагирования. Когда мужчины услышали приближение автомобиля, они сошли с дороги и пытались спрятаться в кустах. Однако тепловизионная камера дрона позволила отследить их местонахождение и скорректировать действия наряда. Все трое были оперативно задержаны.

Как выяснилось, мужчины в возрасте от 31 до 38 лет планировали попасть в Молдову, ориентируясь на онлайн-карту. По данным пограничников, они двигались пешком, избегая основных путей.

В настоящее время в отношении задержанных составлены административные материалы. Пограничники отмечают, что подобные попытки незаконного пересечения государственной границы фиксируются регулярно, в том числе благодаря использованию современных технических средств наблюдения.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников таможни в Закарпатье оказались под следствием по подозрению в причастности к незаконной переправке мужчины за границу. По данным следствия, речь идет о военнообязанном, который якобы согласился на финансовую "благодарность" за такую услугу.

Буковина пограничники задержание Молдова тепловизор пересечение границы
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
07 августа 2025
