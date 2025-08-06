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06 августа 2025, 13:06

На Львовщине пограничники задержали мужчину, у которого было 2 жены

06 августа 2025, 13:06
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На границе с Польшей пограничники разоблачили «семейный треугольник»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-й пограничный Карпатский отряд зафиксировали нетипичную ситуацию во время ночной проверки документов путников. Их внимание привлек 35-летний житель Днепра, пытавшийся покинуть территорию Украины в компании сразу двух женщин, каждая из которых была его женой.

Как выяснилось, одна из женщин была официальной женой мужа – брак с ней он заключил, вероятно, с целью воспользоваться ее инвалидностью как основанием для выезда. Вторая женщина – его гражданская партнерша, с которой он фактически проживает.

Мужчину задержали. О данном факте сообщили правоохранителей.

Напомним, во Львовской области будут судить адвоката за организацию незаконного пересечения границы военнообязанным и угрозы судьи. За 16 000 долларов он обещал помочь местному жителю уехать в Европу, оформляя фальшивые документы якобы для сопровождения больной матери для лечения.

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