Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Троє чоловіків із села Грушово за 5 тисяч доларів пропонували чоловіка допомогу у втечі до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Зловмисників затримали разом із клієнтом неподалік українсько-румунського кордону, куди вони на мотоциклах привезли чергового клієнта та мали намір річкою Тиса переправити його до сусідньої країни.

У затриманих забрали мотоцикли, а також гроші, які вони отримали від клієнта. Всім трьом оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

