5 тисяч за "мандрівку" до Румунії: на Закарпатті викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон
Правоохоронці ліквідували ще одну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За підозрою затримали трьох жителів села Грушово
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
Троє чоловіків із села Грушово за 5 тисяч доларів пропонували чоловіка допомогу у втечі до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Зловмисників затримали разом із клієнтом неподалік українсько-румунського кордону, куди вони на мотоциклах привезли чергового клієнта та мали намір річкою Тиса переправити його до сусідньої країни.
У затриманих забрали мотоцикли, а також гроші, які вони отримали від клієнта. Всім трьом оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.
Нагадаємо, раніше на Львівщині прикордонники затримали чоловіка з "двома дружинами". 35-річний чоловік намагався виїхати за кордон з двома жінками. Одна з них виявилась його дружиною офіційно, а інша — його співмешканкою.