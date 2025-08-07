12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 17:35

На Закарпатті затримали групу, яка намагалася переправити людей до Румунії гірським маршрутом

07 серпня 2025, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Читайте также
на русском языке

Затримання відбулося поблизу селища Вишково, що розташоване неподалік гірської ділянки держрубежу

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

На Закарпатті прикордонники спільно з поліцейськими зупинили п'ятьох чоловіків, які намагались нелегально перетнути кордон із Румунією.

За даними слідства, переправлення організували троє жителів Закарпаття. Вони планували доставити своїх "клієнтів" - чоловіків із Львівської, Чернівецької, Сумської, Харківської та Київської областей - поза пунктами пропуску. За організацію такого переходу через складну гірську місцевість кожен із порушників мав сплатити близько 35 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали організаторів згідно зі ст. 208 КПК України. Їм уже оголошено підозру за статтею 332 Кримінального кодексу - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Щодо п'ятьох затриманих, які намагались покинути Україну, складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП.

Викриття каналу незаконної міграції проводилось міжвідомчою групою. У ній брали участь співробітники Головного оперативно-розшукового відділу та відділу прикордонної служби "Яблунівка" Мукачівського прикордонного загону, а також поліцейські Хустського райуправління. Наразі тривають заходи з ідентифікації всіх причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині викрили спробу підкупу прикордонника. Чоловік намагався "домовитися" про незаконне переправлення двох осіб за межі України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники кордон Закарпаття міграція нелегали перетин кордону
На Закарпатті всю ніч шукали 17-річного хлопця, який заблукав у горах
07 серпня 2025, 12:59
У Сумах кажани покусали двох людей - лікарі попереджають про загрозу сказу
06 серпня 2025, 17:05
На Дніпропетровщині чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб вивезти двох чоловіків до Молдови
06 серпня 2025, 16:00
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
07 серпня 2025, 18:11
Харківщина долучається до держпрограми компенсації відсотків за кредитами на енергоефективність
07 серпня 2025, 18:01
На Одещині поліцейські розслідують обставини катування підлітка
07 серпня 2025, 17:29
На Харківщині обговорили нові механізми підтримки бізнесу в умовах війни
07 серпня 2025, 17:03
Експосадовиця Одеської міської ради приховала в деклараціях понад 9 млн грн
07 серпня 2025, 16:56
На Вінниччині посадовця підозрюють у приховуванні в декларації майна на 3,8 млн грн
07 серпня 2025, 16:45
Понад 19 тисяч гривень від міжнародних партнерів отримають родини з Харківщини на купівлю твердого палива на прийдешню зиму
07 серпня 2025, 16:38
У Києві за розбещення 13-річної дівчини чоловік отримав 15 років тюрми
07 серпня 2025, 16:32
На Одещині жінка вбила чоловіка, а замість в’язниці хоче піти на фронт
07 серпня 2025, 16:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »