Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

На Закарпатті прикордонники спільно з поліцейськими зупинили п'ятьох чоловіків, які намагались нелегально перетнути кордон із Румунією.

За даними слідства, переправлення організували троє жителів Закарпаття. Вони планували доставити своїх "клієнтів" - чоловіків із Львівської, Чернівецької, Сумської, Харківської та Київської областей - поза пунктами пропуску. За організацію такого переходу через складну гірську місцевість кожен із порушників мав сплатити близько 35 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали організаторів згідно зі ст. 208 КПК України. Їм уже оголошено підозру за статтею 332 Кримінального кодексу - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Щодо п'ятьох затриманих, які намагались покинути Україну, складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП.

Викриття каналу незаконної міграції проводилось міжвідомчою групою. У ній брали участь співробітники Головного оперативно-розшукового відділу та відділу прикордонної служби "Яблунівка" Мукачівського прикордонного загону, а також поліцейські Хустського райуправління. Наразі тривають заходи з ідентифікації всіх причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині викрили спробу підкупу прикордонника. Чоловік намагався "домовитися" про незаконне переправлення двох осіб за межі України.