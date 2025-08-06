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Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Установлено, что ранее проживавший на Буковине житель Днепропетровской области планировал незаконно перевезти в Молдову двоих мужчин в обход официальных пунктов пропуска.

Деньги изъяли как вещественное доказательство

Чтобы реализовать задуманное, организатор предложил пограничнику взятку в размере 500 долларов США и более 41 тысячи гривен. Однако военнослужащий сразу уведомил руководство о противоправном предложении. После этого были начаты оперативные мероприятия.

В результате всех участников схемы задержали при передаче средств. Деньги, которые предлагали как неправомерную выгоду, изъяты. Организатору поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Судом избрана мера пресечения - содержание под арестом. В то же время, предусмотрена возможность внесения залога. Продолжается досудебное расследование. Правоохранители проверяют, имел ли задержанный связи с другими подобными схемами незаконного выезда за границу.

Ранее сообщалось, что на Львовщине задержали 25-летнего жителя Дрогобыча, который организовал схему незаконного пересечения границы. Его разоблачили при попытке переправить в Польшу двух мужчин в обход официальных пунктов пропуска.