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06 августа 2025, 16:00

На Днепропетровщине мужчина пытался подкупить пограничника, чтобы вывезти двух мужчин в Молдову

06 августа 2025, 16:00
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Фото: ГНСУ
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Правоохранители сорвали попытку организовать незаконный выезд за границу с привлечением взятки

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Установлено, что ранее проживавший на Буковине житель Днепропетровской области планировал незаконно перевезти в Молдову двоих мужчин в обход официальных пунктов пропуска.

Деньги изъяли как вещественное доказательство

Чтобы реализовать задуманное, организатор предложил пограничнику взятку в размере 500 долларов США и более 41 тысячи гривен. Однако военнослужащий сразу уведомил руководство о противоправном предложении. После этого были начаты оперативные мероприятия.

В результате всех участников схемы задержали при передаче средств. Деньги, которые предлагали как неправомерную выгоду, изъяты. Организатору поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Судом избрана мера пресечения - содержание под арестом. В то же время, предусмотрена возможность внесения залога. Продолжается досудебное расследование. Правоохранители проверяют, имел ли задержанный связи с другими подобными схемами незаконного выезда за границу.

Ранее сообщалось, что на Львовщине задержали 25-летнего жителя Дрогобыча, который организовал схему незаконного пересечения границы. Его разоблачили при попытке переправить в Польшу двух мужчин в обход официальных пунктов пропуска.

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граница пересечение границы Днепропетровская область Молдова взятка задержание уголовное дело
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