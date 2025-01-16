В Закарпатье обнаружили преступную группу, которая нелегально переправляла украинцев за границу

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ), передает RegioNews .

По информации пограничников, офицеры Главного оперативно-розыскного отдела во взаимодействии с военнослужащими отдела пограничной службы "Вилок" Мукачевского отряда, остановили неподалеку от государственной границы автомобиль BMW, в котором, кроме водителя - жителя Закарпатья - находились трое пассажиров - жители Черкасской, Закарпатской и Киевской областей.

В ГНСУ рассказали, что организатор преступной схемы привлек к ней двух жителей Закарпатской области, один из которых несовершеннолетний. Он планировал переправить своих пассажиров в Венгрию.

Стоимость этой "услуги" после успешного пересечения границы должна была составить 7500 долларов США.

Пограничники задержали всех членов преступной схемы.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения границы в пункте пропуска "Лужанка".

Перед этим на Закарпатье задержали переправщика с уклонистами и лодкой, которые хотели переплыть Тису.