На границе задержали микроавтобус с тремя "зайцами"

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Пограничники в пункте пропуска «Лужанка» предотвратили незаконный выезд из Украины трех человек - подростка и двух взрослых мужчин, прятавшихся в пассажирском микроавтобусе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Нарушителями оказались два мужчины в возрасте 20 и 43 лет и 13-летний подросток. Они пытались избежать пограничного контроля.

"Подростка водитель и его сообщник прятали под верхней одеждой других пассажиров. Двое мужчин прятались под ногами и сиденьем ехавшей вместе с ними женщины", - рассказали в пограничном ведомстве.

Пограничники сообщили об инциденте сотрудников полиции. Водителю и его сообщнику за переправку мужчин через границу может грозить до девяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничник Чопского отряда за 6000 долларов помогал переправлять мужчин призывного возраста через границу в Венгрию.