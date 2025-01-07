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07 января 2025, 07:40

Хотели переплыть Тису: на Закарпатье задержали переправщика с уклонистами и лодкой

07 января 2025, 07:40
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фото: ГПСУ
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Офицеры оперативно-розыскного отдела "Дьяково" вместе с военнослужащими "Вилок" Мукачевского отряда задержали 52-летнего закарпатца-переправителя. Мужчина пытался организовать незаконную переправку двух украинцев призывного возраста в Венгрию

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

За свои услуги делец требовал по 5500 долларов США с каждого "клиента". Задержание произошло при передаче части взятки в размере 1000 долларов.

"Схема, по которой действовал переправщик, предполагала перемещение военнообязанных мужчин в Венгрию через реку Тиса", – говорится в сообщении.

На нарушителей составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Переправщика пограничники передали полиции.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали переправщиков через границу, двое "клиентов" которых утонули в Тисе.

пограничники граница Закарпатье уклонисты лодка Тиса
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