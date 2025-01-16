На Закарпатті виявили злочинну групу, яка нелегально переправляла українців за кордон
Співробітники Державної прикордонної служби затримали учасників злочинного угруповування, які незаконно переправляли українських чоловіків за межі країни
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), інформує RegioNews.
За інформацією прикордонників, офіцери Головного оперативно-розшукового відділу у взаємодії із військовослужбовцями відділу прикордонної служби "Вилок" Мукачівського загону, зупинили неподалік від державного кордону автомобіль BMW, в якому, окрім водія – жителя Закарпаття – перебували троє пасажирів – жителі Черкаської, Закарпатської та Київської областей.
В ДПСУ розповіли, що організатор злочинної схеми залучив до неї двох жителів Закарпатської області, один із яких неповнолітній. Він планував переправити своїх пасажирів в Угорщину.
Вартість цієї "послуги" після успішного перетинання кордону мала скласти 7 500 доларів США.
Прикордонники затримали усіх членів злочинної схеми.
Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону запобігли спробі незаконного перетину кордону в пункті пропуску "Лужанка".
Перед цим на Закарпатті затримали переправника з ухилянтами та човном, які хотіли переплисти Тису.