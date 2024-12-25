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В Полтавской области мужчину приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

По материалам дела, 15 мая этого года мужчина пришел в ТЦК, чтобы получить временное удостоверение военнообязанного. Ему выдали направление на ВВК, которая 16 мая сочла его годным к службе. В тот же день мужчине вручили боевую повестку с требованием явиться в ТЦК утром 18 мая для отправки в воинскую часть.

Несмотря на предупреждение об ответственности, он не пришел в указанное время и без уважительной причины проигнорировал повестку.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Пирятинский райсуд признал его виновным в уклонении от призыва на службу и назначил 3 года тюрьмы.

Отмечается, что срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания.

Напомним, ранее в Черниговской области мужчина с психическими расстройствами получил тюремный срок за уклонение от мобилизации.