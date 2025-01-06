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06 января 2025, 23:42

В Харькове разоблачили схему побега мужчин за границу под видом каратистов

06 января 2025, 23:42
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Правоохранители разоблачили 46-летнего жителя Харькова, организовавшего схему незаконного выезда за границу для мужчин призывного возраста. Он за деньги предоставлял им документы об участии в зарубежных соревнованиях по карате

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В прокуратуре отмечают, что фигурант придумал схему "легального" выезда за границу в составе спортивной команды по карате. Он предлагал своим "клиентам" обеспечить членство в Украинской федерации карате и оформить соответствующие учетно-военные документы. Членство в федерации предусматривает разрешение на выезд из Украины в состав спортивной команды. Мужчина уверял, что имеет необходимые для оформления таких документов связи с работниками ТЦК и представителями Федерации карате.

За свои услуги фигурант просил вознаграждение в размере 5500 долларов. Он сообщил своему "клиенту", что необходимо уплатить первый взнос в размере 4 тысяч долларов. Получить эти средства пришел знакомый фигуранта – бывший милиционер. Преступную схему правоохранители разоблачили при передаче средств посреднику.

Впоследствии правоохранители разоблачили и организатора схемы, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили пограничника-взяточника. По данным правоохранителей, пограничник Чопского отряда за 6000 долларов помогал переправлять мужчин призывного возраста через границу в Венгрию.

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