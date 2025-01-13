фото: ГПСУ

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГНСУ) Украины, сообщает RegioNews .

Как информирует ГНСУ, при осмотре микроавтобуса марки Volkswagen, пограничный наряд обнаружил двух мужчин 20 и 43 лет и 13-летнего подростка, пытавшихся избежать пограничного контроля.

Подросток находился под верхней одеждой других пассажиров, а двое мужчин прятались под ногами и сиденьем ехавшей вместе с ними женщины.

Об обнаруженном факте преступления пограничники сообщили правоохранительным органам.

За попытку незаконного перемещения лиц через границу водителю и его сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Напомним, на днях на Буковине с помощью фотоловушки военнослужащие ГНСУ зафиксировали передвижение в пограничных двух неизвестных мужчин.

Перед этим на Закарпатье задержали переправщика с уклонами и лодкой , которые хотели переплыть Тису.