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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 16:09 5

Спешно латают ямы: Закарпатье готовится встретить нового главу

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22 апреля 2020, 16:09 5
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Завтра на Закарпатье ожидают официальный визит премьер-министра и других чиновников. А также на назначение ногово председателя облгосадминистрации
Фото, видео: Виталий Глагола
Завтра на Закарпатье ожидают официальный визит премьер-министра и других чиновников. А также на назначение ногово председателя облгосадминистрации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глаголы.

Завтра в Закарпатскую областную больницу имени Новака приедет премьер-министр Денис Шмигаль, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Все бы ничего, если бы не сюр, который творится в подготовке к этому визиту. Городская власть Ужгорода спешно ремонтирует въезд в больницу со стороны улицы Новака. Тем временем в хирургический корпус скорая привезла больного коронавирусом. На видео, которое я выложил на свой YouTube видно, как параллельно с ремонтом врачи обрабатывают скорую, из которой только что выгрузили больного COVID-19. Примечательно, что по этой улице годами ездили скорые по огромным ямам и до сегодня это никого не беспокоило", - пишет Глагола.

Журналист также сообщил, что завтра же представят Алексея Петрова в качестве главы Закарпатской ОГА.

"На представлении будут премьер-министр Денис Шмигаль, первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов и неофициальный куратор Закарпатской области от провластной партии Юрий Аристов, который заменил на этой неофициальной должности ужгородца Игоря Кривошеева", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля Зеленский уволил вероятного кандидата на главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова из СБУ Кировоградской области.

Петров Алексей Геннадьевич — офицер украинских спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Алексей Петров может возглавить Закарпатскую ОГА, эту информацию он указал в своей декларации.

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