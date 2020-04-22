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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 16:09 6

Поспіхом латають ями: Закарпаття готується зустріти нового голову

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22 квітня 2020, 16:09 6
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Завтра на Закарпатті очікують на офіційний візит прем’єр-міністр та інших посадовців. А також на призначення ногово голови облдержадміністрації
Фото, відео: Віталій Глагола
Завтра на Закарпатті очікують на офіційний візит прем’єр-міністр та інших посадовців. А також на призначення ногово голови облдержадміністрації

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал журналіста Віталія Глаголи.

Завтра в Закарпатську обласну лікарню імені Новака приїде прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Усе б нічого, якби не сюр, який твориться у підготовці до цього візиту. Міська влада Ужгорода поспіхом ремонтує в’їзд в лікарню із сторони вулиці Новака. Тим часом в хірургічний корпус швидка привезла хворого на коронавірус. На відео, яке я виклав на свій YouTube видно, як паралельно із ремонтом лікарі обробляють швидку, з якої щойно вивантажили хворого на COVID-19. Примітно, що цією вулицею роками їздили швидкі по величезних ямах і до сьогодні це нікого не турбувало", - пише Глагола.

Журналіст також повідомив, що завтра таки представлять Олексія Петрова у якості голови Закарпатської ОДА.

"На представленні будуть прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов та неофіційний куратор Закарпатської області від провладної партії Юрій Арістов, який замінив на цій неофіційній посаді ужгородця Ігора Кривошеєва", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 17 квітня Зеленський звільнив ймовірного кандидата на голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова із СБУ Кіpoвoгpaдської oблaсті.

Петров Олексій Геннадійович — офіцер українських спецслужб, генерал-майор та Заслужений юрист України.

Раніше ЗМІ пoвідoмляли, щo Oлексій Петpoв мoже oчoлити Зaкapпaтську OДA, цю інформацію він вказав у своїй декларації.

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Закарпаття ОДА ремонт доріг ремонт
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