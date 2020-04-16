На Закарпатье с рабочим визитом прибыл Зеленский
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатской области.
Глава государства ознакомится с состоянием строительства военного городка для размещения подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Также Владимир Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
На своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола сообщил, что самолет президента приземлился в Ужгороде.
"Что примечательно, нигде официальных анонсов визита не было, о программе на территории Закарпатья не сообщалось", - говорится в сообщении.
Кортеж Зеленского выехал из аэропорта Ужгорода. Направляются в Мукачево)Опубликовано Виталием Глаголою Четверг, 16 апреля 2020 г.
Предварительно сообщалось, что в четверг, 16 апреля, Владимир Зеленский прилетит на Закарпатье для представления нового председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова.
Вчера Глагола сообщил, что представления не будет.
"Есть информация, что именно завтра Зеленский не будет представлять Петрова в качестве главы Закарпатской ОГА. Что-то не складывается, или закрались сомнения относительно кандидатуры. Зато поедет на полигон и в Мукачево в 128 бригаду ВСУ", - пишет журналист.
Читайте также: Попытка № 3: почему ставленники Зеленского не приживаются на Закарпатье.
- 13:25 16 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:22 16 апреля В Житомирской области за сутки обнаружили 28 больных COVID-19
- 12:48 16 апреля Во Львовской области умер седьмой инфицированный COVID-19
- 12:41 16 апреля С 1 мая общественный транспорт Винницы перейдет на исключительно безналичную оплату
- 12:32 16 апреля В Киеве за сутки коронавирусом заболели 32 человека, один человек скончался
- 12:22 16 апреля На Буковине больной COVID-19 священник отрицает инфицирование и собирается на службу в церкви
- 13:25 16 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"