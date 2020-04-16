На Закарпатье с рабочим визитом прибыл Зеленский

Президент из Ужгорода отправился в Мукачево для общения с военными

Фото: сайт президента

Президент из Ужгорода отправился в Мукачево для общения с военными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатской области.

Глава государства ознакомится с состоянием строительства военного городка для размещения подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Также Владимир Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола сообщил, что самолет президента приземлился в Ужгороде.

"Что примечательно, нигде официальных анонсов визита не было, о программе на территории Закарпатья не сообщалось", - говорится в сообщении.

Кортеж Зеленского выехал из аэропорта Ужгорода. Направляются в Мукачево) Опубликовано Виталием Глаголою Четверг, 16 апреля 2020 г.

Предварительно сообщалось, что в четверг, 16 апреля, Владимир Зеленский прилетит на Закарпатье для представления нового председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

Вчера Глагола сообщил, что представления не будет.

"Есть информация, что именно завтра Зеленский не будет представлять Петрова в качестве главы Закарпатской ОГА. Что-то не складывается, или закрались сомнения относительно кандидатуры. Зато поедет на полигон и в Мукачево в 128 бригаду ВСУ", - пишет журналист.

Читайте также: Попытка № 3: почему ставленники Зеленского не приживаются на Закарпатье.