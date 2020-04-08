Закарпатье: 43 больных, коронавирус подтвердили в 4 медиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
На Закарпатье 43-м больным установлен диагноз COVID-19, четверо из которых - медицинские работники.
За прошедшие сутки проведено 22 быстрых теста на COVID-19 и отобрано 24 биологических материалов для исследований на полимеразную цепную реакцию. В пяти человек подтвержден диагноз COVID-19.
В Ужгородском горсовете сообщили, что COVID-19 подтвержден у семи жителей города. Двое из них – медицинские работники пульмонологического отделения УЦМКЛ. Четверо ужгородцев находятся на лечении в областной инфекционной больнице, заболевшие медики и одна женщина лечатся дома.
На самоизоляции сейчас находятся 452 человек.
Напомним, от COVID-19 умерла мать завотделения поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.
На Закарпатье в отношении медиков возбудили уголовное дело. Полиция Иршавского района расследует факт разглашения врачебной тайны работниками медучреждения.
На Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.
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