Закарпатье: 43 больных, коронавирус подтвердили в 4 медиков

У более пяти тысяч закарпатцев закончилась 14-ти дневная самоизоляция

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У более пяти тысяч закарпатцев закончилась 14-ти дневная самоизоляция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

На Закарпатье 43-м больным установлен диагноз COVID-19, четверо из которых - медицинские работники.

За прошедшие сутки проведено 22 быстрых теста на COVID-19 и отобрано 24 биологических материалов для исследований на полимеразную цепную реакцию. В пяти человек подтвержден диагноз COVID-19.

Одна женщина выздоровела.

В Ужгородском горсовете сообщили, что COVID-19 подтвержден у семи жителей города. Двое из них – медицинские работники пульмонологического отделения УЦМКЛ. Четверо ужгородцев находятся на лечении в областной инфекционной больнице, заболевшие медики и одна женщина лечатся дома.

На самоизоляции сейчас находятся 452 человек.

Напомним, от COVID-19 умерла мать завотделения поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

На Закарпатье в отношении медиков возбудили уголовное дело. Полиция Иршавского района расследует факт разглашения врачебной тайны работниками медучреждения.

На Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.

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