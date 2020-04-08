09:32  08 апреля
В Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668
11:39  08 апреля
Эпидемии в европейских странах вышли на пик
12:19  08 апреля
СМИ узнали, какую должность занимал брат Ермака в СНБО
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк
Журналист
08 апреля 2020, 12:58 4

Закарпатье: 43 больных, коронавирус подтвердили в 4 медиков

Читайте також
українською мовою
08 апреля 2020, 12:58 4
Читайте також українською мовою
У более пяти тысяч закарпатцев закончилась 14-ти дневная самоизоляция
Фото из открытых источников
У более пяти тысяч закарпатцев закончилась 14-ти дневная самоизоляция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

На Закарпатье 43-м больным установлен диагноз COVID-19, четверо из которых - медицинские работники.

За прошедшие сутки проведено 22 быстрых теста на COVID-19 и отобрано 24 биологических материалов для исследований на полимеразную цепную реакцию. В пяти человек подтвержден диагноз COVID-19.

Одна женщина выздоровела.

В Ужгородском горсовете сообщили, что COVID-19 подтвержден у семи жителей города. Двое из них – медицинские работники пульмонологического отделения УЦМКЛ. Четверо ужгородцев находятся на лечении в областной инфекционной больнице, заболевшие медики и одна женщина лечатся дома.

На самоизоляции сейчас находятся 452 человек.

Напомним, от COVID-19 умерла мать завотделения поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

На Закарпатье в отношении медиков возбудили уголовное дело. Полиция Иршавского района расследует факт разглашения врачебной тайны работниками медучреждения.

На Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).


коронавирус болезнь Закарпатье больницы
В Харьковской области пять подтвержденных случаев COVID-19: двое с подозрением умерли
08 апреля 2020, 12:29
В непризнанной "ДНР” первая смерть от коронавируса
08 апреля 2020, 11:59
Прикарпатье: зафиксировано 13 умерших от COVID-19, среди них 40-летний мужчина
08 апреля 2020, 11:59
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 12:41
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
03 апреля 2020, 10:22
Последние Популярные
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Алёна Коханчук
Все блоги »
Тимошенко против Порошенко: кто будет хозяйничать в Сумах
08 апреля 2020, 12:00
Перезагрузка "ЕС": Кто будет представлять интересы Порошенко в Ровенской области
07 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »