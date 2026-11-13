Россия ночью запустила по Украине 117 беспилотников: есть попадания на 24 локациях
В ночь на 13 ноября РФ атаковала Украину 117 ударными БпЛА типа Shahed (63 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 80 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, ночью 13 ноября в Ровно российский дрон попал в многоэтажку. Ранены шесть человек, среди них – двое детей.
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