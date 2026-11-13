Россия нанесла 972 удара по Запорожской области: 15 раненых

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска массированно атаковали Запорожье и Запорожскую область. Всего оккупанты нанесли 972 удара по 52 населенным пунктам региона

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских ударов ранения получили 15 человек, среди них – двое детей.

В частности, российские войска совершили 17 авиационных ударов, применили 731 беспилотник разной модификации, преимущественно FPV-дроны, 12 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня и нанесли 212 артиллерийских ударов.

В результате обстрелов поступило 216 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, россияне в течение 12 ноября более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов ранений получили три человека, также повреждены жилые дома, магазин, автобус и агропредприятие.