33 населенных пункта без света: последствия российской атаки на Николаевщину
Российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. В результате обстрелов полностью обесточены 33 населенных пункта в Вознесенском районе
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.
По его словам, под вражескими ударами оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Также в городе Снигиревка в результате атаки поврежден двухэтажный жилой дом, три частных дома и нежилое здание.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, в Ровно в результате атаки вражеского беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом . В двух квартирах возник пожар. Ранены шесть человек, среди них – двое детей.
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