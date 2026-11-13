Фото: ОВА

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены жилые дома и детский сад.

Пострадали две женщины 22 и 54 лет – их госпитализировали. Они получили травмы легкой степени тяжести.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания и обследовали поврежденные территории.

Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, ночью 13 ноября в Ровно российский дрон попал в многоэтажку. Ранены шесть человек, среди них – двое детей.