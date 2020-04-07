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Ирина Федоляк
Журналист
07 апреля 2020, 15:58 12

На Закарпатье относительно медиков начали уголовное производство

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07 апреля 2020, 15:58 12
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Полиция Иршавского района расследует факт разглашения врачебной тайны работниками медучреждения
Фото из открытых источников
Полиция Иршавского района расследует факт разглашения врачебной тайны работниками медучреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

6 апреля в полицию поступило сообщение от чиновника Закарпатской областной государственной администрации о факте нарушения законодательства медперсоналом местной больницы. Речь идет об обнародовании в сети Интернет сведений с врачебным диагнозом умершей жительницы села Приборжавское.

Следователи по факту преступления открыли уголовное производство по статье 132 Уголовного кодекса Украины - разглашение сведений о проведении медицинского осмотра на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к разглашению конфиденциальных данных и нарушению врачебной тайны.

Следствие продолжается.

Напомним, на Закарпатье COVID-19 обнаружили у медиков. Коронавирус обнаружили у врача и медицинской сестры в Ужгороде, а также у заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы.

Первая смерть на Закарпатье: от COVID-19 умерла мать завотделом поликлиники.

В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

На Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.


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