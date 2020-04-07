На Закарпатье относительно медиков начали уголовное производство

Полиция Иршавского района расследует факт разглашения врачебной тайны работниками медучреждения

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Полиция Иршавского района расследует факт разглашения врачебной тайны работниками медучреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

6 апреля в полицию поступило сообщение от чиновника Закарпатской областной государственной администрации о факте нарушения законодательства медперсоналом местной больницы. Речь идет об обнародовании в сети Интернет сведений с врачебным диагнозом умершей жительницы села Приборжавское.

Следователи по факту преступления открыли уголовное производство по статье 132 Уголовного кодекса Украины - разглашение сведений о проведении медицинского осмотра на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к разглашению конфиденциальных данных и нарушению врачебной тайны.

Следствие продолжается.

Напомним, на Закарпатье COVID-19 обнаружили у медиков. Коронавирус обнаружили у врача и медицинской сестры в Ужгороде, а также у заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы.

Первая смерть на Закарпатье: от COVID-19 умерла мать завотделом поликлиники.

В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

На Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.