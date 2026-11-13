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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

В результате атаки поврежден частный дом, возник пожар.

В другом районе города погиб один человек, есть пострадавшие. Повреждены автомобили.

На местах работают соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, ночью 13 ноября в Ровно российский дрон попал в многоэтажку. Ранены шесть человек, среди них – двое детей.