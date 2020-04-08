Закарпаття: 43 хворих, коронавірус підтвердили у 4 медиків

У понад п'яти тисяч закарпатців закінчилася 14-ти денна самоізоляція

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У понад п'яти тисяч закарпатців закінчилася 14-ти денна самоізоляція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

На Закарпатті 43-м хворим встановлено діагноз COVID-19, четверо з яких - медичні працівники.

За минулу добу проведено 22 швидких тестів на COVID-19 та відібрано 24 біологічних матеріалів для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію. У п'яти осіб підтверджено діагноз COVID-19.

Одна особа одужала.

В Ужгородській міськраді повідомили, що COVID-19 підтверджено у семи жителів міста. Двоє з них – медичні працівники пульмонологічного відділення УЦМКЛ. Четверо ужгородців знаходяться на лікуванні в обласній інфекційній лікарні, інфіковані медики та одна жінка лікуються вдома.

На самоізоляції перебувають наразі 452 чоловік.

Нагадаємо, від COVID-19 померла матір заввідділу поліклініки. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.

На Закарпатті щодо медиків розпочали кримінальне провадження. Поліція Іршавського району розслідує факт розголошення лікарської таємниці працівниками медустанови.

На Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.

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