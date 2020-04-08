09:32  08 квітня
В Україні за добу виявлено ще 206 хворих коронавірусом, загальна кількість - 1668
11:39  08 квітня
Епідемії у європейських країнах вийшли на пік
12:19  08 квітня
ЗМІ дізнались, яку посаду обіймав брат Єрмака в РНБО
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк
Журналіст
08 квітня 2020, 12:58 4

Закарпаття: 43 хворих, коронавірус підтвердили у 4 медиків

Читайте также
на русском языке
08 квітня 2020, 12:58 4
Читайте также на русском языке
У понад п'яти тисяч закарпатців закінчилася 14-ти денна самоізоляція
Фото з відкритих джерел
У понад п'яти тисяч закарпатців закінчилася 14-ти денна самоізоляція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

На Закарпатті 43-м хворим встановлено діагноз COVID-19, четверо з яких - медичні працівники.

За минулу добу проведено 22 швидких тестів на COVID-19 та відібрано 24 біологічних матеріалів для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію. У п'яти осіб підтверджено діагноз COVID-19.

Одна особа одужала.

В Ужгородській міськраді повідомили, що COVID-19 підтверджено у семи жителів міста. Двоє з них – медичні працівники пульмонологічного відділення УЦМКЛ. Четверо ужгородців знаходяться на лікуванні в обласній інфекційній лікарні, інфіковані медики та одна жінка лікуються вдома.

На самоізоляції перебувають наразі 452 чоловік.

Нагадаємо, від COVID-19 померла матір заввідділу поліклініки. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.

На Закарпатті щодо медиків розпочали кримінальне провадження. Поліція Іршавського району розслідує факт розголошення лікарської таємниці працівниками медустанови.

На Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус хвороба Закарпаття лікарні
У Харківській області п’ять підтверджених випадків COVID-19: двоє з підозрою померли
08 квітня 2020, 12:29
У невизнаній "ДНР” перша смерть від коронавірусу
08 квітня 2020, 11:59
Прикарпаття: зафіксовано 13 померлих від COVID-19, серед них 40-річний чоловік
08 квітня 2020, 11:59
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 12:41
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Альона Коханчук
Всі блоги »
Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах
08 квітня 2020, 12:00
Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині
07 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »