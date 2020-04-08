В Харьковской области пять подтвержденных случаев COVID-19: двое с подозрением умерли

В Харьковской области подтверждено пять случаев заболевания коронавирусом, также зарегистрировано два летальных случая, но лабораторно COVID-19 не подтвержден

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В Харьковской области подтверждено пять случаев заболевания коронавирусом, также зарегистрировано два летальных случая, но лабораторно COVID-19 не подтвержден

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу ОГА Алексея Кучера. По его словам, за последние сутки в области подтвердилось четыре подозрения. Первый был зарегистрирован ранее. Среди больных трое госпитализированы, двое находятся на самоизоляции. В настоящее время ожидают подтверждения 32 подозрения. По данным Минздрава, в Харьковской области всего насчитывается 39 подозрений (не учтен один опровергнутый случай). Стоит отметить, что Харьковская область получила 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. В ближайшее время ожидается 10 аппаратов ИВЛ, которые направят в опорные больници. "Тесты передал игрок ФК "Шахтер" - коренной харьковчанин Валерий Бондарь. Партию передано областной инфекционной клинической больницы и в дальнейшем будет распределено между медучреждениями региона, где будут принимать больных коронавирусом", - отметил Кучер.

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