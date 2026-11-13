Фото: Советы обороны Запорожской области

Утром 13 ноября, около 06:30, российские войска нанесли два удара по Запорожью

Об этом сообщили сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В результате ударов повреждены частные жилые дома.

Погиб 17-летний парень. Спасатели извлекли из-под завалов четырех человек: 35-летнюю и 58-летнюю женщин, 34-летнего мужчину и 10-летнего мальчика.

Всех пострадавших передали медикам "скорой". Им оказывают необходимую помощь.

На местах ударов работают все экстренные службы.

Напомним, ночью 13 ноября в Ровно российский дрон попал в многоэтажку. Ранены шесть человек, среди них – двое детей.