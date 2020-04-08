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Александра Василенко
журналист
08 апреля 2020, 11:59 6

В непризнанной "ДНР” первая смерть от коронавируса

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08 апреля 2020, 11:59 6
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8 апреля стало известно о первой смерти от COVID-19 в оккупированной пророссийскими боевиками Амвросеевке Донецкой области
Фото: Pixabay
8 апреля стало известно о первой смерти от COVID-19 в оккупированной пророссийскими боевиками Амвросеевке Донецкой области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на данные Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

4 апреля в Центральной районной больнице Амвросеевки скончался горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус. Медики по указанию руководства больницы изъяли все документы, которые подтверждают эту смерть.

7 апреля оккупационная администрация "ДНР” на одном из подконтрольных сепаратистам телеканалов признала, что COVID-19 заразились 6 человек. Особо отметили отсутствие смертельных случаев.

Ситуация усугубляется тем, что на оккупированной территории Донетчины не хватает ПЦР-тестов на обнаружение вируса и квалифицированных врачей. Некоторые больницы работают исключительно с российскими кадровыми военными и их пособниками среди местных. Гражданское население на территории "ДНР” часто лишено возможности обратиться за медицинской помощью.

О первом случае заболевания COVID-19 на неподконтрольной Украине территории Донецкой области стало известно 1 апреля. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение одной из Макеевских больниц 29 марта, где лабораторно подтвердили коронавирус. 19 марта она вместе с мужем и 3-летним ребенком на частном автомобиле приехала в Макеевку из Москвы. 24 марта почувствовала себя плохо: жаловалась на насморк, кашель, потерю обоняния, тошноту, повышенную температуру тела. 29 марта женщина позвонила на "горячую” линию так называемого Министерства охраны здоровья "ДНР”. Оператор выслушал ее и вызвал "скорую”.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 16 человек заразились коронавирусом.

Как писали RegioNews ранее, в соседней с Донецкой областью Днепропетровской области 4 человека побороли коронавирус. В городе Кривой Рог у 5 пациентов инфекционной больницы ПЦР-тесты повторно не подтвердили наличие COVID-19 в организме и люди ожидают выписки.


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