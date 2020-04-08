В непризнанной "ДНР” первая смерть от коронавируса
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на данные Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
4 апреля в Центральной районной больнице Амвросеевки скончался горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус. Медики по указанию руководства больницы изъяли все документы, которые подтверждают эту смерть.
7 апреля оккупационная администрация "ДНР” на одном из подконтрольных сепаратистам телеканалов признала, что COVID-19 заразились 6 человек. Особо отметили отсутствие смертельных случаев.
Ситуация усугубляется тем, что на оккупированной территории Донетчины не хватает ПЦР-тестов на обнаружение вируса и квалифицированных врачей. Некоторые больницы работают исключительно с российскими кадровыми военными и их пособниками среди местных. Гражданское население на территории "ДНР” часто лишено возможности обратиться за медицинской помощью.
О первом случае заболевания COVID-19 на неподконтрольной Украине территории Донецкой области стало известно 1 апреля. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение одной из Макеевских больниц 29 марта, где лабораторно подтвердили коронавирус. 19 марта она вместе с мужем и 3-летним ребенком на частном автомобиле приехала в Макеевку из Москвы. 24 марта почувствовала себя плохо: жаловалась на насморк, кашель, потерю обоняния, тошноту, повышенную температуру тела. 29 марта женщина позвонила на "горячую” линию так называемого Министерства охраны здоровья "ДНР”. Оператор выслушал ее и вызвал "скорую”.
Напомним, что по состоянию на 8 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 16 человек заразились коронавирусом.
Как писали RegioNews ранее, в соседней с Донецкой областью Днепропетровской области 4 человека побороли коронавирус. В городе Кривой Рог у 5 пациентов инфекционной больницы ПЦР-тесты повторно не подтвердили наличие COVID-19 в организме и люди ожидают выписки.
- 13:39 08 апреля Власти Киева передумали устанавливать "антикоронавирусные" камеры
- 13:27 08 апреля "Свиной" карантин: в Тульчинском лесу "по полной" гуляют дикие кабанчики
- 12:58 08 апреля Закарпатье: 43 больных, коронавирус подтвердили в 4 медиков
- 12:57 08 апреля Продавали гранатометы: в Виннице разоблачили группу торговцев оружием
- 12:41 08 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:37 08 апреля В Киеве уже 294 случая заболевания коронавирусом
- 12:41 08 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка