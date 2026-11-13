Фото: ГСЧС

Российские войска вечером и ночью атаковали беспилотниками четыре громады Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Чугуеве в результате атаки загорелись два гаражных бокса.

В поселке Новый Коротич российские дроны дважды ударили по почтовому терминалу. После первого попадания загорелись конструкции здания, а в результате повторного удара загорелась крыша.

Спасатели ликвидировали все очаги пожаров.

Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли два удара по Запорожью. Погиб 17-летний парень. Спасатели извлекли из-под завалов четырех человек.