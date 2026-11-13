В Харьковской области россияне дважды ударили по почтовому терминалу
Российские войска вечером и ночью атаковали беспилотниками четыре громады Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В Чугуеве в результате атаки загорелись два гаражных бокса.
В поселке Новый Коротич российские дроны дважды ударили по почтовому терминалу. После первого попадания загорелись конструкции здания, а в результате повторного удара загорелась крыша.
Спасатели ликвидировали все очаги пожаров.
Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли два удара по Запорожью. Погиб 17-летний парень. Спасатели извлекли из-под завалов четырех человек.
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