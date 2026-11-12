Певица Даша Астаева рассказала, как узнала об измене любимого

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Певица Даша Астафьева рассказала о неприятном опыте с предательством. Оказалось, что ее возлюбленный обрадовал ей с ее знакомой.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Артистка рассказала, что у нее и ее бывшего был один iPad на двоих. Именно в этом гаджете она случайно увидела переписку, заставившую ее сомневаться в ее отношениях.

"У нас был один на двоих iPad, и я когда-то зашла и там просто переписка с моей знакомой. Такие слова, которые переходят границу", – говорит Даша Астафьева.

Однако сначала мужчина объяснил ситуацию таким образом, что певица поверила. Впоследствии все же оказалось, что она была права, и предательство действительно было.

"Боже, ну я такая была чумная, мне придумывали какие-то истории, и потом все это спустя некоторое время подтверждалось. Блин, это неприятно", - говорит артистка.

Справка . Даша Астафьева – украинская певица, модель. После начала полномасштабной войны она присоединилась к волонтерскому движению, которое помогает украинской армии. Осенью 2022 года она запустила приложение по озвучиванию аудиокниг на украинском языке. Впоследствии она призналась, что основателем проекта ее любимый.