Цены на АЗС рухнули: какие цены на бензин и дизель
В Украине после продолжительного подорожания цены на топливо стали падать. Особенно это касается бензина А-95 и дизтоплива.
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 12 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 91,83 гривны за литр (-0,65 гривны);
- бензин А-95 – 88,26 гривны за литр (-0,48 гривны);
- бензин А-92 – 84,70 гривны за литр (+0,02 гривны);
- дизтопливо – 103,59 гривны за литр (-0,72 гривны);
- автогаз – 61,69 гривны за литр (+0,54 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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