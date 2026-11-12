На Буковине интернет-аферисты выманили деньги с помощью ИИ

Фото: Нацполиция

На Буковине аферисты выманили у мужчины деньги. Они обманули его с помощью искусственного интеллекта

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

39-летний житель Новоднестровска обратился в полицию. Он рассказал, что неизвестный под предлогом оказания помощи в удалении видеоконтента, сгенерированного искусственным интеллектом, и размещенного на интернет-ресурсе, завладел его деньгами.

Он доверился аферисту, обещавшему удалить из сети видео с его изображением, и перечислил ему 12 тысяч гривен.

"Сведения о факте незаконного завладения средствами гражданина полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.