Под видом волонтеров вывозили оружие с фронта: на Прикарпатье будут судить 7 фигурантов

Фото: ГБР

ГБР завершило расследование в отношении семерых людей, которые вывозили оружие и боеприпасы с фронта, чтобы продавать их представителям криминальных кругов

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Обвинительный акт уже направили в суд.

По данным следствия, организатором схемы был военнослужащий, ранее участвовавший в боевых действиях. В 2024 году после ранения он проходил лечение в Буковине, где решил наладить незаконную торговлю оружием.

К сделке он привлек двух бывших военнослужащих, своего отца и трех волонтеров.

Организатор вместе с бывшими военными искал на передовой бойцов, через которых можно получить оружие и боеприпасы. Для их вывоза использовали автомобиль, выдаваемый за транспорт для доставки гуманитарной помощи на прифронтовые территории.

В дальнейшем оружие хранили в Ивано-Франковской области, где продавали представителям криминальных кругов. Общая стоимость сделок превышает 4 млн грн.

Сотрудники ГБР задокументировали несколько фактов незаконной продажи. В мае 2026 после очередной сделки фигурантов задержали.

Организатору и двум бывшим военнослужащим инкриминируют незаконное сбыт оружия и боеприпасов в составе организованной преступной группы. Отца организатора и троих волонтеров обвиняют в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

В случае доказательства вины им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности и Нацполиция предотвратили новые попытки нелегального сбыта оружия и боеприпасов. Задержаны 10 дельцов, пытавшихся продать "трофейные" средства поражения представителям криминалитета.