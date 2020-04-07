В Винницкой области злоумышленник подстрелил четырех полицейских

В Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который ранил четырех работников полиции

В Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который ранил четырех работников полиции

Об этом информируют в ГУ Нацполиции Винницкой области, пишет RegioNews.

В полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что во время конфликта его сосед ведет себя неадекватно, размахивает оружием и угрожает его применить. Чтобы выяснить все обстоятельства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

52-летний правонарушитель отказался общаться с сотрудниками полиции, а затем выйдя на улицу, совершил несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским.

Мужчина вел себя неадекватно, на просьбы полицейских успокоиться и отдать оружие не реагировал, после чего заперся в доме, где находился его пожилой отец. Понимая, что злоумышленник может нанести вред пенсионеру и окружающим, руководство областного главка полиции приняло решение о введении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.

Как рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос, во время штурма злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по сотрудниках КОРД, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбивая окно в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет.

Угрозы жизни раненых полицейских нет.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Ее происхождение будет установлено в ходе досудебного расследования.

Правонарушитель во время задержания получил ранения и находится в больнице.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.