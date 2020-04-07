10:43  07 апреля
В Раде рассказали, когда могут назначить главу Минэкоэнерго
12:05  07 апреля
Венедиктова рассказала, почему Зеленский выбрал ее и какое дал задание
11:16  07 апреля
В "антиколомойский" закон подали рекордные 16 тысяч правок
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая
журналист
07 апреля 2020, 12:52 2

В Винницкой области злоумышленник подстрелил четырех полицейских

Читайте також
українською мовою
07 апреля 2020, 12:52 2
Читайте також українською мовою
В Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который ранил четырех работников полиции
В Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который ранил четырех работников полиции

Об этом информируют в ГУ Нацполиции Винницкой области, пишет RegioNews.

В полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что во время конфликта его сосед ведет себя неадекватно, размахивает оружием и угрожает его применить. Чтобы выяснить все обстоятельства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

52-летний правонарушитель отказался общаться с сотрудниками полиции, а затем выйдя на улицу, совершил несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским.

Мужчина вел себя неадекватно, на просьбы полицейских успокоиться и отдать оружие не реагировал, после чего заперся в доме, где находился его пожилой отец. Понимая, что злоумышленник может нанести вред пенсионеру и окружающим, руководство областного главка полиции приняло решение о введении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.

Как рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос, во время штурма злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по сотрудниках КОРД, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбивая окно в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет.

Угрозы жизни раненых полицейских нет.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Ее происхождение будет установлено в ходе досудебного расследования.

Правонарушитель во время задержания получил ранения и находится в больнице.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


Винницкая область полиция криминал стрельба
Ради забавы: полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне
06 апреля 2020, 17:05
В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика"
06 апреля 2020, 15:46
Львовская область: в ДТП погибли двое полицейских
06 апреля 2020, 12:44
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 апреля 2020, 09:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Посевная или крематорий: Что выбирает Полтавская область
07 апреля 2020, 12:00
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »