В Винницкой области злоумышленник подстрелил четырех полицейских
Об этом информируют в ГУ Нацполиции Винницкой области, пишет RegioNews.
В полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что во время конфликта его сосед ведет себя неадекватно, размахивает оружием и угрожает его применить. Чтобы выяснить все обстоятельства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.
52-летний правонарушитель отказался общаться с сотрудниками полиции, а затем выйдя на улицу, совершил несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским.
Мужчина вел себя неадекватно, на просьбы полицейских успокоиться и отдать оружие не реагировал, после чего заперся в доме, где находился его пожилой отец. Понимая, что злоумышленник может нанести вред пенсионеру и окружающим, руководство областного главка полиции приняло решение о введении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.
Как рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос, во время штурма злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по сотрудниках КОРД, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбивая окно в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет.
Угрозы жизни раненых полицейских нет.
Изъятое оружие направлено на экспертизу. Ее происхождение будет установлено в ходе досудебного расследования.
Правонарушитель во время задержания получил ранения и находится в больнице.
Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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