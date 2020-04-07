В Херсонский области главу РГА наказали штрафом за нарушение карантинных требований
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.
"Да, это правдивая информация – вчера составили протокол об административном правонарушении 44 (с пометкой 3) на главу Бериславской РГА, который пришел на заседание комиссии по вопросам ТЭБ и НС без маски", - отметила начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.
По ее словам, главе РГА делали неоднократно замечания, в частности, руководитель местной полиции, однако он не прислушался.
Возглавляет Бериславську РГА Роман Ставрост, он назначен на эту должность распоряжением Президента Украины с 29 ноября 2019 года.
Отметим, что в Херсонской области 13 случаев заболевания коронавирусом. География распространения коронавірусної инфекции на территории Херсонщины:
г.Херсон – 7 случаев
Геническ – 1 случай
Олешки – 1 случай (летальный)
Голопристанский район – 1 случай
Чаплинский район – 1 случай
Новая Каховка – 2 случая.
За вчерашние сутки y Херсоне заболело 2 человека: 64-летний мужчина и 3-летний ребенок – члены семьи ранее выявленного больного COVID-19, жителя. Херсона, которые проживали и контактировали с ним.
Мужчина госпитализирован в инфекционную больницу, a ребенок вместе с мамой находится на самоизоляции. У мамы маленького ребенка COVID-19 не обнаружено.
Кроме того, сообщается, что в Херсоне умерших от COVID-19 будут хоронить в специальных мешках.
"В Херсоне, как оказалось, такие мешки продает одна-единственная фирма, специализирующаяся на оказании ритуальных услуг. Стоят они около 200 грн, но проблема в том, что продать их соглашаются только за наличный расчет. А для коммунального медицинского учреждения такая форма расчетов крайне проблематичная. Поэтому будем обращаться к благотворителям, которые сейчас предлагают денежную помощь, чтобы вместо денег купили "похоронные" мешки", - сообщил главный врач херсонской инфекционной больницы Владимир Мітковский.
Напомним, что в течение прошлых суток, 6 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом.
- 16:46 07 апреля Цена победы: опубликован список "спонсоров" Харьковского экс-губернатора Светличной на выборах в ВР
- 16:34 07 апреля Подполковник СБУ финансировал пророссийских боевиков
- 16:28 07 апреля Львов: "Электрон" рассматривает возможность изготовлять аппараты ИВЛ
- 16:27 07 апреля Верховный суд Британии не стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка
- 16:13 07 апреля В Черкассах из больницы сбежали больные коронавирусом: правда или фейк
- 15:58 07 апреля На Закарпатье относительно медиков начали уголовное производство
- 09:08 07 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового