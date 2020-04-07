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07 апреля 2020, 15:14 5

В Херсонский области главу РГА наказали штрафом за нарушение карантинных требований

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07 апреля 2020, 15:14 5
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В Херсонской области глава Бериславской РГА пришел на заседание комиссии без маски, что полиция составила на него протокол
Фото: unsplash
В Херсонской области глава Бериславской РГА пришел на заседание комиссии без маски, что полиция составила на него протокол

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

"Да, это правдивая информация – вчера составили протокол об административном правонарушении 44 (с пометкой 3) на главу Бериславской РГА, который пришел на заседание комиссии по вопросам ТЭБ и НС без маски", - отметила начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

По ее словам, главе РГА делали неоднократно замечания, в частности, руководитель местной полиции, однако он не прислушался.

Возглавляет Бериславську РГА Роман Ставрост, он назначен на эту должность распоряжением Президента Украины с 29 ноября 2019 года.

Отметим, что в Херсонской области 13 случаев заболевания коронавирусом. География распространения коронавірусної инфекции на территории Херсонщины:

г.Херсон – 7 случаев

Геническ – 1 случай

Олешки – 1 случай (летальный)

Голопристанский район – 1 случай

Чаплинский район – 1 случай

Новая Каховка – 2 случая.

За вчерашние сутки y Херсоне заболело 2 человека: 64-летний мужчина и 3-летний ребенок – члены семьи ранее выявленного больного COVID-19, жителя. Херсона, которые проживали и контактировали с ним.

Мужчина госпитализирован в инфекционную больницу, a ребенок вместе с мамой находится на самоизоляции. У мамы маленького ребенка COVID-19 не обнаружено.

Кроме того, сообщается, что в Херсоне умерших от COVID-19 будут хоронить в специальных мешках.

"В Херсоне, как оказалось, такие мешки продает одна-единственная фирма, специализирующаяся на оказании ритуальных услуг. Стоят они около 200 грн, но проблема в том, что продать их соглашаются только за наличный расчет. А для коммунального медицинского учреждения такая форма расчетов крайне проблематичная. Поэтому будем обращаться к благотворителям, которые сейчас предлагают денежную помощь, чтобы вместо денег купили "похоронные" мешки", - сообщил главный врач херсонской инфекционной больницы Владимир Мітковский.

Напомним, что в течение прошлых суток, 6 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом.


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