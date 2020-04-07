В Херсонский области главу РГА наказали штрафом за нарушение карантинных требований

В Херсонской области глава Бериславской РГА пришел на заседание комиссии без маски, что полиция составила на него протокол

Фото: unsplash

В Херсонской области глава Бериславской РГА пришел на заседание комиссии без маски, что полиция составила на него протокол

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ. "Да, это правдивая информация – вчера составили протокол об административном правонарушении 44 (с пометкой 3) на главу Бериславской РГА, который пришел на заседание комиссии по вопросам ТЭБ и НС без маски", - отметила начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь. По ее словам, главе РГА делали неоднократно замечания, в частности, руководитель местной полиции, однако он не прислушался. Возглавляет Бериславську РГА Роман Ставрост, он назначен на эту должность распоряжением Президента Украины с 29 ноября 2019 года. Отметим, что в Херсонской области 13 случаев заболевания коронавирусом. География распространения коронавірусної инфекции на территории Херсонщины: г.Херсон – 7 случаев Геническ – 1 случай Олешки – 1 случай (летальный) Голопристанский район – 1 случай Чаплинский район – 1 случай Новая Каховка – 2 случая. За вчерашние сутки y Херсоне заболело 2 человека: 64-летний мужчина и 3-летний ребенок – члены семьи ранее выявленного больного COVID-19, жителя. Херсона, которые проживали и контактировали с ним. Мужчина госпитализирован в инфекционную больницу, a ребенок вместе с мамой находится на самоизоляции. У мамы маленького ребенка COVID-19 не обнаружено. Кроме того, сообщается, что в Херсоне умерших от COVID-19 будут хоронить в специальных мешках. "В Херсоне, как оказалось, такие мешки продает одна-единственная фирма, специализирующаяся на оказании ритуальных услуг. Стоят они около 200 грн, но проблема в том, что продать их соглашаются только за наличный расчет. А для коммунального медицинского учреждения такая форма расчетов крайне проблематичная. Поэтому будем обращаться к благотворителям, которые сейчас предлагают денежную помощь, чтобы вместо денег купили "похоронные" мешки", - сообщил главный врач херсонской инфекционной больницы Владимир Мітковский. Напомним, что в течение прошлых суток, 6 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом.

.