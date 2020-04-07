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Ірина Федоляк
Журналіст
07 квітня 2020, 15:58 12

На Закарпатті щодо медиків розпочали кримінальне провадження

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07 квітня 2020, 15:58 12
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Поліція Іршавського району розслідує факт розголошення лікарської таємниці працівниками медустанови
Фото з відкритих джерел
Поліція Іршавського району розслідує факт розголошення лікарської таємниці працівниками медустанови

Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Закарпатській області.

6 квітня до поліції надійшло повідомлення від посадовця Закарпатської обласної державної адміністрації про факт порушення законодавства медперсоналом місцевої лікарні. Йдеться про оприлюднення в мережі Інтернет відомостей з лікарським діагнозом померлої жительки села Приборжавське.

Слідчі за фактом злочину відкрили кримінальне провадження за статтею 132 Кримінального кодексу України - розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до розголошення конфіденційних даних та порушення лікарської таємниці.

У справі триває слідство.

Нагадаємо, на Закарпатті COVID-19 виявили у медиків. Коронавірус виявили в лікаря та медичної сестри в Ужгороді, а також у завідуючого поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні.

Перша смерть на Закарпатті: від COVID-19 померла матір заввідділу поліклініки.

В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.

На Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.


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