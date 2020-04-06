В Запорожской области уже 41 больной коронавирусом: на городском кладбище на всякий случай выкопали могилы

По состоянию на 6 апреля, в Запорожской области лабораторно подтвержденный 41 случай COVID-19

Фото: Гвозди

По состоянию на 6 апреля, в Запорожской области лабораторно подтвержденный 41 случай COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Стоит отметить, что в области шесть человек уже выздоровело. Летальных случаев нет.

Тем временем на Кушумском кладбище в Запорожья уже подготовились к летальным случаям и выкопали сотни свежих могил.

По информации Гвоздей, запорожским кладбищам было дано указание подготовиться к приему жертв эпидемии.

В то же время, в мэрии сообщили, что могилы выкопали еще в начале зимы. Это делают для того, чтобы зимой, когда будет холодно, ничего не копать. С приходом весны также могли вырыть новые могилы.

В свою очередь глава запорожского облздрава Виктория Клименко уверена, что погибнуть от эпидемии коронавируса могут до 680 жителей области.

Стоит также отметить, что по области продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Так, в Мелитополе стартовала уличная дезинфекция. Однако сам процесс вызвал у местных жителей смех. Мужчина с баллоном в руках и пульверизатором, похожим на садовый, опрыскивает тротуар. Люди отмечают, что такой способ - малоэффективен.

Также сетуют жители Мелитополя и на работу контрольно-пропускного пункта при въезде в город. Издание Ria-M зафиксировало, как правоохранители бездействуют и не проверят автомобили.

Так, со стороны Бердянска посты пока не работают так как нет представителя СЭС или медика. Поэтому автомобили пока никто не останавливает и температуру въезжающим не измеряют.



В самом Запорожье несмотря на рекомендацию МОЗ работает весь общественный транспорт.

Начальник управления транспорта и связи Запорожского горсовета Александр Власюк отметил, что в Запорожье сегодня на маршруты вышли 430 маршруток, а также 130 единиц коммунального транспорта. Все водители работают в масках и одновременно перевозят разрешенное Кабмином количество пассажиров - не более 50% от количества сидячих мест.