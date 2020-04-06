В Запорожской области уже 41 больной коронавирусом: на городском кладбище на всякий случай выкопали могилы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
Стоит отметить, что в области шесть человек уже выздоровело. Летальных случаев нет.
Тем временем на Кушумском кладбище в Запорожья уже подготовились к летальным случаям и выкопали сотни свежих могил.
По информации Гвоздей, запорожским кладбищам было дано указание подготовиться к приему жертв эпидемии.
В то же время, в мэрии сообщили, что могилы выкопали еще в начале зимы. Это делают для того, чтобы зимой, когда будет холодно, ничего не копать. С приходом весны также могли вырыть новые могилы.
В свою очередь глава запорожского облздрава Виктория Клименко уверена, что погибнуть от эпидемии коронавируса могут до 680 жителей области.
Стоит также отметить, что по области продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Так, в Мелитополе стартовала уличная дезинфекция. Однако сам процесс вызвал у местных жителей смех. Мужчина с баллоном в руках и пульверизатором, похожим на садовый, опрыскивает тротуар. Люди отмечают, что такой способ - малоэффективен.
Также сетуют жители Мелитополя и на работу контрольно-пропускного пункта при въезде в город. Издание Ria-M зафиксировало, как правоохранители бездействуют и не проверят автомобили.
Так, со стороны Бердянска посты пока не работают так как нет представителя СЭС или медика. Поэтому автомобили пока никто не останавливает и температуру въезжающим не измеряют.
В самом Запорожье несмотря на рекомендацию МОЗ работает весь общественный транспорт.
Начальник управления транспорта и связи Запорожского горсовета Александр Власюк отметил, что в Запорожье сегодня на маршруты вышли 430 маршруток, а также 130 единиц коммунального транспорта. Все водители работают в масках и одновременно перевозят разрешенное Кабмином количество пассажиров - не более 50% от количества сидячих мест.
- 19:32 06 апреля Абсолютный рекорд: в "антиколомойский" закон внесли 13 тыс. правок
- 19:10 06 апреля В Нацбанке пояснили подорожание "борщевого набора"
- 18:56 06 апреля На Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса
- 18:49 06 апреля Боевики обстреляли защитников Павлополя из противотанкового ракетного комплекса - штаб
- 18:38 06 апреля В розыск объявили "министра транспорта ДНР”
- 18:27 06 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:27 06 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового