В Украине количество больных COVID-19 в разы занижено, - мэр Ивано-Франковска
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.
"Начну с ограничительных мероприятий, есть соответствующее постановление Кабмина. С сегодняшнего дня мы придерживаемся этих ограничений. Но скажу свое личное мнение: эти решения являются запоздалыми. Их необходимо было вводить месяц назад, когда была возможность ввести чрезвычайное положение. Сделать так, чтобы 1,5 миллиона украинцев, которые вернулись из-за границы, были проверены и протестированы. Ввести все необходимые меры, чтобы сейчас ситуация была стабильной", - говорит председатель.
К сожалению, статистика как в Ивано-Франковской, так и в соседних, особенно Тернопольской и Черновицкой областях, неутешительная. Количество больных резко возрастает.
"А тем более мы понимаем, что это количество в разы занижено. Я могу об этом говорить, ведь не налажено ПРЛ-тестирование. У нас огромная очередь из людей, которые ожидают результатов. Поэтому могу говорить, что все ограничительные меры являются необходимыми, но запоздалыми. И когда органы местного самоуправления об этом говорили, эти действия не были применены", - акцентирует Марцинкив.
Как следствие нынешняя ситуация, когда заболеваемость в городе и области уже достаточно высокая. Только в Ивано-Франковской ОТГ выявлено 48 больных коронавирусом. Кроме того, экспресс-тесты показали положительный результат в 176 случаях, все эти люди ожидают результатов ПРЛ-тестов.
"Вчера пришли результаты женщины, которая скончалась в городской клинической больнице. У нее обнаружили коронавирус. Ждем результатов других пациентов, которые умерли в субботу и воскресенье", - подчеркивает мэр.
Оперативно о состоянии делОпубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 6 апреля 2020 г.
Напомним, в Ивано-Франковске трех умерших проверяют на COVID-19. Все трое умерших в учреждениях здравоохранения города это люди пожилого возраста.
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