Коронавирус в Черкассах: последние новости
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Черкасскую ОГА.
Председатель ОГА Роман Бондарь сообщил, что по состоянию на 6 апреля 62 жители региона инфицировались COVID-19.
За последние сутки стало известно о двух новых больных: это пациенты из Лысянки и Шполы. Таким образом, в Черкассах под наблюдением медиков находятся 15 инфицированных, в Каменке известно о 28 COVID-положительных жителях, в Умани больных коронавирусом уже 10, в Шполе - 4, в Лысянке - 2. В Городище, Смеле, Каневе и в Черкасском районе по одному пациенту с коронавирусной инфекцией.
Городской председатель Камянки Владимир Тирон предупредил, что город закрывает пункты пропуска с соседней Кировоградской областью. Вместе с тем, отменят режим проезда в город по спецпропускам, сообщает местное СМИ "Прочерк”.
Тем временем в Черкассах в городской инфекционной больнице с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция” находятся 15 горожан. Среди них - двое детей. У 14 из них также диагностировали пневмонию. Двое пациентов до сих пор в тяжелом состоянии, сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.
Как сообщали RegioNews ранее, в городе Умань Черкасской области от коронавирусной инфекции скончался паломник из Великобритании, а в самих Черкассах начали готовить гробы для умерших от атипичной пневмонии.
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