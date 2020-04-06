19:32  06 апреля
Абсолютный рекорд: в "антиколомойский" закон внесли 13 тыс. правок
18:49  06 апреля
Боевики обстреляли защитников Павлополя из противотанкового ракетного комплекса - штаб
15:57  06 апреля
Коронавирус больше всех косит депутатов Медведчука
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко
журналист
06 апреля 2020, 17:06 23

Коронавирус в Черкассах: последние новости

Читайте також
українською мовою
06 апреля 2020, 17:06 23
Читайте також українською мовою
В Черкасской области подтвердили два новых случая инфицирования COVID-19, двое пациентов в тяжелом состоянии
Фото: Pixabay
В Черкасской области подтвердили два новых случая инфицирования COVID-19, двое пациентов в тяжелом состоянии

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Черкасскую ОГА.

Председатель ОГА Роман Бондарь сообщил, что по состоянию на 6 апреля 62 жители региона инфицировались COVID-19.

За последние сутки стало известно о двух новых больных: это пациенты из Лысянки и Шполы. Таким образом, в Черкассах под наблюдением медиков находятся 15 инфицированных, в Каменке известно о 28 COVID-положительных жителях, в Умани больных коронавирусом уже 10, в Шполе - 4, в Лысянке - 2. В Городище, Смеле, Каневе и в Черкасском районе по одному пациенту с коронавирусной инфекцией.

Городской председатель Камянки Владимир Тирон предупредил, что город закрывает пункты пропуска с соседней Кировоградской областью. Вместе с тем, отменят режим проезда в город по спецпропускам, сообщает местное СМИ "Прочерк”.

Тем временем в Черкассах в городской инфекционной больнице с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция” находятся 15 горожан. Среди них - двое детей. У 14 из них также диагностировали пневмонию. Двое пациентов до сих пор в тяжелом состоянии, сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

Как сообщали RegioNews ранее, в городе Умань Черкасской области от коронавирусной инфекции скончался паломник из Великобритании, а в самих Черкассах начали готовить гробы для умерших от атипичной пневмонии.


коронавирус карантин сводка Черкасская область больные
В Черкасской области заметили краснокнижные тюльпаны: фото
06 апреля 2020, 16:42
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, кого болезнь "предпочитает"
06 апреля 2020, 16:37
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 18:27
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 18:27
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »